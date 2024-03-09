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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит между Россией и Украиной. Он также подтвердил готовность Турции оказать любую поддержку, если стороны захотят возобновить действие зерновой сделки, из которой Москва вышла в июле 2023 года.

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