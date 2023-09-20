Медвежий угол

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«Стране нужны нормальные мужики»: Глава НАК резко высказался о противостоянии мигрантам

«Стране нужны нормальные мужики»: Глава НАК резко высказался о противостоянии мигрантам

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов поднял крайне острую тему о противостоянии национальной преступности в российском обществе.

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Комментарии
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Кошмар
Ну, не 18 миллионов,  а не более 8 миллионов, включая нелегалов. Не так и много, если подумать.  Просто слишком много офисного планктона развелось в России, который на за себя, ни за свою семью постоять не может. И не хочет! Всё ждёт, когда за него дяди в верхах решат его проблемы.
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3 час.
Андрей Павлов
За близкого вступятся, потому что тогда наплевать на последствия, а вот за неблизкого немногие, ибо благодаря нашей власти,трепетно относящейся к мигрантам, срок огребешь реальный и немалый.
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2 час.
ML
Michael Lee
Новедь есть же &quot;чужие ошибки&quot;. Напр, Франция, Германия, Швеция... Люди отгребают конкретно. Не учат?!
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1 час.

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