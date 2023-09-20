«Стране нужны нормальные мужики»: Глава НАК резко высказался о противостоянии мигрантам

Кошмар

Ну, не 18 миллионов, а не более 8 миллионов, включая нелегалов. Не так и много, если подумать. Просто слишком много офисного планктона развелось в России, который на за себя, ни за свою семью постоять не может. И не хочет! Всё ждёт, когда за него дяди в верхах решат его проблемы.