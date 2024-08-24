Страна и люди
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Страна и люди

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Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

  Не ждите радикальных действий со стороны Москвы в ответ на участие США во вторжении в Курскую область Российская служба внешней разведки (СВР) в газете «Известия» раскрыла, что «операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Терпи, терпи, Вован.Терпила.
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19 час.
VG
Vasily Golov
Это не у Путина чемодан гуманизма.Это в каждом из нас.Мы же не воюем с украинцами,мы воюем с киевским режимом.Солдаты и офицеры ВСУ сами не знают для чего они прибыли в Курскую обл.Обкурены они?Нет.они озлоблены на москалей с 2014г официально и с криком.По факту озлобленность пришла при декларации о независимости Украины.Она привыкла получать нефть и газ по цене воды или чая.Тут бац нефть и газ по мировым ценам.Как так?Москали вредят.Озлобленность слышал от директора завода.Москали начали грабить Украину,отбирать заводы в свое -союзное подчинение.Это было в 1967г. Россия воюет с населением.Оно избрало этот самый режим,что в Киеве,на Банковой. Российское общество совершенно другое.Оно требует милосердие к падшим.Не уничтожайте москали рынки и торговые центры,школы.больницы,жилые дома! Вы же добряки. Украински к доброте привыкли от царей до наших дней.
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19 час.
Алексей Рубин
Странная логика у автора статьи. Враг топчет нашу землю, насилует наших женщин, убивает наших детей, клоун ликует, свинорылая мразь скачет в восторге, население России скрежещет зубами от бессилия, а Наш - робко &quot;не хочет&quot;... И... (насквозь лживая) статистика, что пацифиста у власти поддерживают 78% населения! Всей душой надеюсь, что пиндосовский автор по своей тупости ошибается!
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17 час.

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