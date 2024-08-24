VG

Vasily Golov

Это не у Путина чемодан гуманизма.Это в каждом из нас.Мы же не воюем с украинцами,мы воюем с киевским режимом.Солдаты и офицеры ВСУ сами не знают для чего они прибыли в Курскую обл.Обкурены они?Нет.они озлоблены на москалей с 2014г официально и с криком.По факту озлобленность пришла при декларации о независимости Украины.Она привыкла получать нефть и газ по цене воды или чая.Тут бац нефть и газ по мировым ценам.Как так?Москали вредят.Озлобленность слышал от директора завода.Москали начали грабить Украину,отбирать заводы в свое -союзное подчинение.Это было в 1967г. Россия воюет с населением.Оно избрало этот самый режим,что в Киеве,на Банковой. Российское общество совершенно другое.Оно требует милосердие к падшим.Не уничтожайте москали рынки и торговые центры,школы.больницы,жилые дома! Вы же добряки. Украински к доброте привыкли от царей до наших дней.