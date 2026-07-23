В Поморье стартовала форумная кампания «Сильные муниципалитеты – сильный регион»

Первый форум состоялся в Приморском округеОн собрал в Уемском Доме культуры порядка 200 человек: представителей органов власти, местного самоуправления, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций и активных жителей.
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