На Западной Двине у Витебска сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На Западной Двине у Витебска сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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