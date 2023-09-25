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  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...

На Западной Двине у Витебска сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

На Западной Двине у Витебска сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

На Западной Двине у Витебска сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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