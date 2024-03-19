Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир МОРЖ
    А не кажется ли минпросвещения, что внедряет правила, придуманные в США, где это действие воспринимается школьниками ...Минпросвещения: п...
  • Strannik Mr
    Не уж-то у этих нищих  денег до  хрена?Премьер Шимоните:...
  • Алеся Ясногорцева
    И как от этих санкций пострадают обычные люди? Да никак! А эти, буржуа с чиновниками - пусть хоть съедят друг друга, ...ТАСС: санкции ЕС ...

Путин: cреди властей РФ нужно обновление не столько кадров, сколько подходов

Путин: cреди властей РФ нужно обновление не столько кадров, сколько подходов

Властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе и стараться максимально помогать гражданам страны в решении их проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
В СССР, как ни странно покажется нынешним &quot;академикам&quot;, прошедшим образование за границей, существовала продуманная система академического, высшего, специального и начального образования, часть из которого перешла из царской России. Эта система  считалась лучшей в мире, каковой считается и сейчас...в Финляндии! Был и курс в правовых и экономических ВУЗах советское строительство и НОТ(Научная организация труда). Использование этих наук позволило СССР в короткие сроки стать мировой державой...Зачем что-то придумывать, когда можно найти &quot;новые подходы&quot; через использование положительного старого! Только надо избавиться от всякой иностранщины: бакалавриата, муниципалитетов и т.д. Необходимое условие: ликвидация параллелизма в управлении и сокращение бюрократического аппарата, которые тормозят развитие и в некоторых случаях паразитируют на нем!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору