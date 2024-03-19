Путин: cреди властей РФ нужно обновление не столько кадров, сколько подходов

Betahon

В СССР, как ни странно покажется нынешним "академикам", прошедшим образование за границей, существовала продуманная система академического, высшего, специального и начального образования, часть из которого перешла из царской России. Эта система считалась лучшей в мире, каковой считается и сейчас...в Финляндии! Был и курс в правовых и экономических ВУЗах советское строительство и НОТ(Научная организация труда). Использование этих наук позволило СССР в короткие сроки стать мировой державой...Зачем что-то придумывать, когда можно найти "новые подходы" через использование положительного старого! Только надо избавиться от всякой иностранщины: бакалавриата, муниципалитетов и т.д. Необходимое условие: ликвидация параллелизма в управлении и сокращение бюрократического аппарата, которые тормозят развитие и в некоторых случаях паразитируют на нем!