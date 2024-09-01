Сколько стоит полис ОСАГО с 1 сентября 2024 года - расскажу и покажу на своём примере

﻿﻿Сколько будет стоить полис ОСАГО с 1 сентября 2024 года - расскажу и покажу на своем примере. Напомню, что в начале каждого месяца я проверяю начисления по полису ОСАГО для меня и моего автомобиля, чтобы отслеживать динамику цен по ОСАГО.