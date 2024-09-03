Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян минувшем летом

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян за границу летом 2024 года. Согласно данным, Китай оказался на втором месте после традиционно востребованной Турции в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья.
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