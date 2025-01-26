Народ побледнел: Медведев выложил правду о СВО

Украина пытается напугать людей с помощью ударов по объектам инфраструктуры в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии в Брянской области.
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