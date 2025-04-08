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Спички - не игрушка

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Скандал в Британии: осужденный педофил под чужим именем работал волонтером с детьми на Украине

Скандал в Британии: осужденный педофил под чужим именем работал волонтером с детьми на Украине

Политнавигатор Издание The Telegraph поднимает скандальную тему. Оказывается, одна из британских благотворительных организаций, работающих в прифронтовой зоне на Украине, наняла ранее осужденного педофила для работы с уязвимыми украинскими детьми.

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