Вышел геймплей новой песочницы на выживание, которая напоминает Don't Starve Devolver...

Вышел геймплей новой песочницы на выживание, которая напоминает Don't StarveDevolver Digital опубликовала новое видео с геймплеем предстоящей песочницы на выживание Wizard with a Gun, которая выполнена в духе культовой Don’t Starve.
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