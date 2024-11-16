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С нами не соскучишься!

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Зачем добавлять соду в горох: 7 лайфхаков от поваров, которые не зря получили свой диплом

Зачем добавлять соду в горох: 7 лайфхаков от поваров, которые не зря получили свой диплом

Чтобы готовить с удовольствием, не обязательно быть кулинарным гуру или ярым фанатом кухни. Иногда достаточно лишь знать некоторые хитрости, которые помогают ускорить и упростить процесс приготовления вкусного блюда.

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