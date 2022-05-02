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AFP: правительство Мали объявило о разрыве соглашений с Францией в сфере обороны

AFP: правительство Мали объявило о разрыве соглашений с Францией в сфере обороны

Правительство Мали сообщило о разрыве соглашения с Францией в сфере обороны. Об этом сообщило AFР. В своём заявлении, по данным агентства, власти Мали осудили «вопиющие нарушения» своего национального суверенитета со стороны французских военных.

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