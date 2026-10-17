Свежая публикация на официальном сайте Мэра Москвы Сергея Собянина гласит, что 17 и 18 октября в российской столице проходит Х Международный турнир по греко-римской борьбе «Победа», приуроченный к Году единства народов России.
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