Массовая авария с большегрузами произошла ночью в Калужской области

Авария произошла на 790 км автодороги Р-132 в Перемышльском районе. Машины сильно искорежены. Есть пострадавшийНа 790 км автодороги Р-132 в Перемышльском районе, Калужской области ночью, 31 января произошла массовая авария.
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