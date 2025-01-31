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Калужские новости

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Массовая авария с большегрузами произошла ночью в Калужской области

Массовая авария с большегрузами произошла ночью в Калужской области

Авария произошла на 790 км автодороги Р-132 в Перемышльском районе. Машины сильно искорежены. Есть пострадавшийНа 790 км автодороги Р-132 в Перемышльском районе, Калужской области ночью, 31 января произошла массовая авария.

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