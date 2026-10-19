40-летний ранее судимый житель Мытищ облил горючей жидкостью и поджёг автомобиль такси на улице Колпакова, после чего скрылся.
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