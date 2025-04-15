Не менее 4,7 тысячи га садов и виноградников рискуют пострадать от заморозков

ИЗВЕСТИЯ Как минимум 4,7 тысячи га садов и виноградников РФ могут пострадать от заморозков. Об этом заявили "Известиям" в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), в котором предварительно оценили последствия непогоды для сельскохозяйственных культур.