Не менее 4,7 тысячи га садов и виноградников рискуют пострадать от заморозков

ИЗВЕСТИЯ Как минимум 4,7 тысячи га садов и виноградников РФ могут пострадать от заморозков. Об этом заявили "Известиям" в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), в котором предварительно оценили последствия непогоды для сельскохозяйственных культур.
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