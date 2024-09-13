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Аргументы и Факты

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Президент Колумбии Петро уверен, что его пытаются убить или свергнуть

Президент Колумбии Петро уверен, что его пытаются убить или свергнуть

Колумбийский лидер Густаво Петро считает, что в стране готовится государственный переворот. Такое заявление он сделал на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио.

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