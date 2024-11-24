Устранение проблем с электроснабжением находится на контроле прокуратуры Тульской области. В настоящий момент правительство региона, ресурсоснабжающие организации устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на Тульскую область 21 ноября.
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