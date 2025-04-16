Курс валют НБМ на 16 апреля 

Молдавский лей немного укрепился по отношению к евро, но ослабел по отношению к доллару. В частности, за день он отыграл у единой европейской валюты 0,44 бана, но уступил американской валюте более шести банов, передает Noi.
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