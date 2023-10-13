Магазины и общественный транспорт вернулись в привычный темп работы в Тель-Авиве

Съемочная группа «Звезды» в Израиле вместе с корреспондентом Романом Закурдаевым узнали, как обстоят дела в Тель-Авиве, какие новости поступили из Иерусалима и понаблюдали за гражданами столицы, собравшимися почтить память умерших из-за атак ХАМАС.
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