Хинштейн: в Курской области нужно провести коррупционное очищение власти

«Коррупционное очищение системы власти» необходимо провести в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн, комментируя задержание бывшего губернатора Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова.
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