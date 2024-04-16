☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 413 подписчиков

Стало известно, что ждет смелого тракториста за снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Стало известно, что ждет смелого тракториста за снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Все очень переживали за судьбу народного героя, который расчистил площадку от незаконных торговых точек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Терентьев
А кто премию трактористу выпишет, Героя России присвоит? Это же пример для всей страны в борьбе с оголтелой  миграцией!
Ответить
10 час.
Валерий Юмашев
Дождались?
Ответить
8 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх