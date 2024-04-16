Стало известно, что ждет смелого тракториста за снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Все очень переживали за судьбу народного героя, который расчистил площадку от незаконных торговых точек.
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