На фоне тяжелой ситуации на Харьковском фронте, где вооруженные формирования б/Украины прорвали оборону наших войск под Балаклеей и оккупировали важные населенные пункты и часть трассы на Изюм, Минюст РФ отказался удовлетворять наше заявление и включать в реестр иностранных агентов пропагандистов педерастии из издательства Popcorn –того самого, которое весной выпустило пособие по развращению малолетних и втягиванию их в содомию под названием «Лето в пионерском галстуке» (сейчас оно же выпустило продолжение этой книжонки), из-за которого родители летом завалили Генпрокуратуру возмущенными заявлениями.