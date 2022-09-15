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МИНЮСТ ПОКА НЕ СТАЛ ВКЛЮЧАТЬ ИЗДАТЕЛЕЙ ЛВПГ В РЕЕСТР ИНАГЕНТОВ

МИНЮСТ ПОКА НЕ СТАЛ ВКЛЮЧАТЬ ИЗДАТЕЛЕЙ ЛВПГ В РЕЕСТР ИНАГЕНТОВ

На фоне тяжелой ситуации на Харьковском фронте, где вооруженные формирования б/Украины прорвали оборону наших войск под Балаклеей и оккупировали важные населенные пункты и часть трассы на Изюм, Минюст РФ отказался удовлетворять наше заявление и включать  в реестр иностранных агентов пропагандистов педерастии из издательства Popcorn –того самого, которое весной выпустило пособие по развращению малолетних и втягиванию их в содомию под названием «Лето в пионерском галстуке» (сейчас оно же выпустило продолжение этой книжонки), из-за которого родители летом завалили Генпрокуратуру возмущенными заявлениями.

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