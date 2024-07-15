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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания – чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, Алькарас снова взял «Уимблдон», Трусова может вернуться в фигурное катание, реакции спортсменов на покушение на Трампа и другие новости

Испания – чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, Алькарас снова взял «Уимблдон», Трусова может вернуться в фигурное катание, реакции спортсменов на покушение на Трампа и другие новости

1. Испания – чемпион Европы! В финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию – 2:1. Нико Уильямс открыл счет с очередного паса Ямаля (конечно, Ламин – самый молодой игрок с ассистом в финале).

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