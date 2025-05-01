Губернатор Текслер поздравил челябинского физика Дикова со званием Героя Труда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 87-летнего Юрия Дикова, заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина города Снежинска с присвоением звания «Герой Труда Российской Федерации».
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