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Ценностная основа русской цивилизации

Ценностная основа русской цивилизации

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ СЕРДЕЧНОВ УЧЁНЫЕ РАСШИФРОВАЛИ РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОД В Москве 25 апреля прошла презентация монографии "Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодёжи", подготовленной коллективом авторов факультета политологии МГУ и изданной при поддержке департамента просветительской деятельности ЭИСИ.

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