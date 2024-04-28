Ценностная основа русской цивилизации

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ СЕРДЕЧНОВ УЧЁНЫЕ РАСШИФРОВАЛИ РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОД В Москве 25 апреля прошла презентация монографии "Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодёжи", подготовленной коллективом авторов факультета политологии МГУ и изданной при поддержке департамента просветительской деятельности ЭИСИ.