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Радимов о Захаряне: «Нет смысла оставаться в «Сосьедаде» после слов директора, что они долго терпели. Когда тебе дают три минуты, ты ничего не покажешь. Нужно перезапускать карьеру»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что хавбеку «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну стоит вернуться в «Динамо».

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