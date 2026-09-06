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Мировое обозрение

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Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

Химиотерапия остается одним из главных инструментов в борьбе с раком, однако ее применение часто превращается в хождение по лезвию: уничтожая опухоль, препараты бьют и по здоровым тканям.

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