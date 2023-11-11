Бешеный грузовик и груды искореженного металла. Выжившие рады, что легко отделались

Хотя 11 человек пострадало, один мужчина был доставлен на вертолете в больницу в критическом состоянии и повреждены 33 автомобиля, погибших в результате ужасающего инцидента в Юте (США) не было, несмотря на весь ужас произошедшего.
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