Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми получить вакцину от рака в рамках клинических исследований, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии