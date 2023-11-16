Сибиряк семь лет держал в рабстве трех человек и заставлял работать по 16 часов

Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, но фермер возвращал их обратно В Хакасии правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в использовании рабского труда, сообщили в местном Следкоме.
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