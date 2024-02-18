Рыбин и Сенчукова готовятся к пополнению семейства

61-летний основатель «Дюны», музыкант Виктор Рыбин скоро второй раз станет дедушкой. Только недавно обсуждался развод единственного сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василия с подругой его детства Дарьей.
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