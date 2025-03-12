В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

Атака на российские регионы со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 11 марта является не чем иным, как военным преступлением и актом терроризма.
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