Рябков обвинил европейскую «партию войны» в иллюзиях киевского режима

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС назвал ключевой проблемой украинского урегулирования необходимость изменить курс европейских сторонников конфронтации.
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