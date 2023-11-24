Экс-хоккеист Каспарайтис: хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион в составе сборной России Дарюс Каспарайтис заявил, что не знает, когда форвард "Вашингтона" Александр Овечкин наберет 1500 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Чемпионат".
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