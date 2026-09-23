Неожиданный подарок Минпроса: в 10-й класс возьмут всех, кто захочет

Академик Евгений Ямбург: Общеобразовательные классы — это правильно, не каждый к 15−16 годам определяется с будущей профессией Ирина Мишина Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Евгений Ямбург Минпросвещения ввело новые стандарты обучения для 10−11 классов.
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