🕯 В Севастополе простились с бойцом СВО Владимиром Каргаполовым Младший сержант геройски погиб в бою на Купянском направлении, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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🕯 В Севастополе простились с бойцом СВО Владимиром Каргаполовым Младший сержант геройски погиб в бою на Купянском направлении, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.