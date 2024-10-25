Несмотря на ежедневные успехи российской армии по выдавливанию ВСУ с территории Донбасса, американские власти решили трактовать известие о прибытии военных из Северной Кореи в РФ как свидетельство «отчаянного положения» русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии