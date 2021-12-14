Депутаты Якутии положительно отозвались о законе о QR-кодах

В официальном Telegram-канале Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии сообщается, что депутаты Якутии на заседании во вторник большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В официальном Telegram-канале Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии сообщается, что депутаты Якутии на заседании во вторник большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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