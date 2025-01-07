ТОП-10 трендов 2024 года, за которые вас именуют «колхозом» в 2025-м: немедленно очистите свой шкаф Ирэн Орлонская2024 год ознаменовался яркими модными тенденциями, но какие из них оказались провальными? Журналисты Life.