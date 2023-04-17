В Пасху под колеса иномарки попала женщина в Уссурийске

Ощутимые травмы получила женщина, попавшая под колеса иномарки в Уссурийске. Водитель не успел снизить скорость и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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