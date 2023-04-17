Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бобров
    почетных доноров лишили все привилегий, а теперь опять кричат о донорстве. Почетный донор РФ.В День донора бол...
  • Алексей
    Так че за монета??? Номинал то какой??Необычную разменн...
  • Александр Павлов
    Идиоты. Крыс не видели. Это наверняка домашняя Лариска, вместо сигнализации работает."Сердце чуть не о...

В Пасху под колеса иномарки попала женщина в Уссурийске

В Пасху под колеса иномарки попала женщина в Уссурийске

Ощутимые травмы получила женщина, попавшая под колеса иномарки в Уссурийске. Водитель не успел снизить скорость и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх