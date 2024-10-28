Тени «железной леди»: как Екатерина Фурцева разрушала судьбы советских артистов Ольга ВайленкоЕкатерина Фурцева, министр культуры Советского Союза с 1960 по 1974 год, стала символом жестоких и непредсказуемых решений в сфере советской культуры.