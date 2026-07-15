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Царьград

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Автовладельцы реже пользуются машинами из-за пробок и расходов

Автовладельцы реже пользуются машинами из-за пробок и расходов

Каждый третий автовладелец в последнее время реже ездит на машине из-за пробок и растущих расходов. Более удобные альтернативы становятся популярнее: 36% перешли на общественный транспорт, а молодёжь всё чаще выбирает велосипед и каршеринг.

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