Автовладельцы реже пользуются машинами из-за пробок и расходов

Каждый третий автовладелец в последнее время реже ездит на машине из-за пробок и растущих расходов. Более удобные альтернативы становятся популярнее: 36% перешли на общественный транспорт, а молодёжь всё чаще выбирает велосипед и каршеринг.
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