Лавров: РФ будет рассматривать передачу F-16 ВСУ как сигнал в ядерной сфере

Москва будет рассматривать поставку американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) как сигнал со стороны НАТО России в ядерной сфере, передача этих самолетов Киеву не сможет переломить ситуацию на поле боя.
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