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CAR

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В сеть просочилось несколько проектных изображений Renault 5 E-Tech

В сеть просочилось несколько проектных изображений Renault 5 E-Tech

Официальная премьера французского хетчбэка на электротяге была назначена на февраль 2024 года, однако в преддверии мероприятия в сеть просочились изображения, по которым можно понять, какой внешний вид получит новый автомобиль.

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