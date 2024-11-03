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Позитив для оптимистов

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«План Маршалла 2.0» — почему американцам выгодна война в Европе

«План Маршалла 2.0» — почему американцам выгодна война в Европе

В 1947 году впервые была представлена «Программа восстановления Европы» после Второй мировой войны. Её презентовал госсекретарь США Джордж Маршалл — кадровый военный фактически руководивший американской армией в период с 1942 по 1944 годы.

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