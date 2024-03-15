Ежемесячные выплаты из маткапитала смогут получать больше бедных семей

Выплаты равны детскому прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья В России с 15 марта вступает в силу постановление кабмина, закрепляющее новые правила расчета среднедушевого дохода семьи для оформления пособия, пишет "Парламентская газета".
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