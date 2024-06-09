«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Вирца

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц в 2025 году, видимо, перейдет из «Байера» в «Реал». Мадридская газета Marca сообщает, что «Реал» договорился с «Байером» о продаже Вирца по окончании сезона-2024/25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии