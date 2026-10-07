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Регионы России

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Технологический суверенитет в ИИ: обязательно ли всё создавать самим

Технологический суверенитет в ИИ: обязательно ли всё создавать самим

Новый релиз французской Mistral AI вновь актуализировал дискуссию о том, что именно следует понимать под технологическим суверенитетом в сфере искусственного интеллекта и обязательно ли для его достижения создавать внутри страны каждый элемент технологического стека.

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